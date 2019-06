Επεισόδια στο Παρίσι : Μάχες ακτιβιστών-αστυνομίας για το κλίμα

Γάλλοι αστυνομικοί έκαναν χρήση σπρέι πιπεριού και των ασπίδων τους για να απωθήσουν δεκάδες ακτιβιστές υπέρ του κλίματος που είχαν αποκλείσει μια γέφυρα στο ποταμό Σηκουάνα στο Παρίσι, σήμερα, την ώρα που η γαλλική πρωτεύουσα «βράζει» από τον καύσωνα με τον υδράργυρο να έχει ξεπεράσει τους 45 βαθμούς Κελσίου, ένα φαινόμενο που πολλοί αποδίδουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Οι διαδηλωτές της οργάνωσης Extinction Rebellion, ενός κινήματος πολιτικής ανυπακοής που γεννήθηκε στη Βρετανία, εμπόδισαν την κυκλοφορία στη γέφυρα Πον ντε Σιλί, στην καρδιά του Παρισιού.

Climate change protesters across Europe have gathered around city centers in Germany and France to urge their respective governments to take the necessary steps to protect the environment pic.twitter.com/NAHjluit4v

— ANews (@anewscomtr) June 28, 2019