Συναγερμός στη Γαλλία: Πυροβολισμοί σε τέμενος στη Βρέστη

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένας άγνωστος άνοιξε πυρ έξω από το τέμενος του Ποντανεζάν, στη Βρέστη της Γαλλίας, όπως ανέφερε η τοπική αστυνομία.

Ο εισαγγελέας της Βρέστης Ζαν-Φιλίπ Ρεκάπ είπε ότι ο ένοπλος άνοιξε πυρ την ώρα που οι πιστοί έφευγαν από το τέμενος. Πρόσθεσε όμως ότι δεν είναι προς το παρόν σαφές αν η πράξη του είχε θρησκευτικά κίνητρα, αν επρόκειτο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών ή αν υποκινήθηκε για κάποιον άλλον λόγο.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης, όπως η εφημερίδα Ouest-France, ανέφεραν στον ιστότοπό τους ότι μεταξύ των δύο τραυματιών είναι και ο ιμάμης του τεμένους, Ρασίντ Ελ Ζαΐ.

«Οι δύο τραυματίες είχαν τις αισθήσεις τους όταν έφτασαν οι αρχές. Είχαν χτυπηθεί και οι δύο από σφαίρες στα πόδια» είπε αυτόπτης μάρτυρας σε τοπικά γαλλικά μέσα.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί από τις αστυνομικές δυνάμεις και οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό.

#BREAKING: Shooting near mosque in French city of Brest reported, two injured pic.twitter.com/lsknEmhJmP

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) June 27, 2019