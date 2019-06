Επενδυτές με κεφάλαια 34 τρισ. δολαρίων ζητούν άμεση δράση για το κλίμα

Άμεση δράση από τις κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ζητούν επενδυτές.

Οι επενδυτές αυτοί, με υπό διαχείριση ενεργητικό ποσό 34 τρισ. δολαρίων, που αντιστοιχεί στο ήμισυ σχεδόν του παγκόσμιου επενδεδυμένου κεφαλαίου, σε ανοιχτή επιστολή προς «τις κυβερνήσεις του κόσμου», ενόψει και της Συνόδου Κορυφής του G20, ομάδα 477 μεγαλοεπενδυτών υπογραμμίζουν την «επείγουσα ανάγκη για αποφασιστική δράση».

Η επιστολή συντάσσεται στη βάση των όσων συμφωνήθηκαν στο Παρίσι το 2015, όπου περίπου 200 κράτη δεσμεύθηκαν να περιορίσουν την μέση αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου. Οι σημερινές πολιτικές φαίνεται να οδηγούν σε αύξηση κατά τουλάχιστον 3 βαθμούς έως τα τέλη του αιώνα.

«Υπάρχει χάσμα φιλοδοξίας. Το χάσμα αυτό είναι η μεγαλύτερη ανησυχίας για τους επενδυτές, που βλέπουν ότι υπάρχουν ανάγκες, που πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως» αναφέρει η ανακοίνωση των επενδυτών, που συνοδεύει την επιστολή.

Οι κυβερνήσεις καλούνται να προχωρήσουν ταχύτερα στην εφαρμογή των στόχων για τους οποίους έχουν δεσμευθεί, προχωρώντας στη σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων για άνθρακα και ορυκτά καύσιμα. Παράλληλα επισημαίνεται η ανάγκη να εντάξουν στην χάραξη της πολιτικής τους σενάρια για το κλίμα.

Την επιστολή υπογράφουν οι επικεφαλής επτά ιδρυτικών μελών της προωτοβουλίας The Investor Agenda, μεταξύ των οποίων οι Institutional Investors Group on Climate Change και Priniples for Responsible Investments.

Μεγάλοι επενδυτές που υπογράφουν είναι επίσης οι Legal & General Investment Management, California Public Employees’ Retirement System (CalPERS). Ωστόσο οι δύο μεγαλύτεροι διαχειριστές κεφαλαίων στον κόσμο, BlackRock και Vanguard δεν έβαλαν την υπογραφή τους.

Σε ερώτηση του Reuters εκπρόσωπος της BlackRock αρνήθηκε να δώσει συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο η εταιρεία δεν στήριξε την έκκληση, σημειώνοντας πάντως ότι δεν συνηθίζει να συμμετέχει σε τέτοιες ομαδικές πρωτοβουλίες.

Εκπρόσωπος της Vanguard επίσης δεν έδωσε συγκεκριμένη εξήγηση, αλλά τόνισε πως η εταιρεία ανησυχεί για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.