Συγκλονιστικό βίντεο από την πτώση του γερμανικού Eurofighter

Bίντεο – ντοκουμέντο και φωτογραφίες, από τη στιγμή που ένα από τα δύο Eurofighter – τα οποία συγκρούστηκαν στη Γερμανία – πέφτει στο έδαφος, κυκλοφόρησε στα social media.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το μαχητικό αεροσκάφος είχε τυλιχθεί στις φλόγες και πέφτει με υψηλή ταχύτητα προς το έδαφος. Μετά την πρόσκρουσή του, διακρίνεται μαύρος καπνός από το σημείο στο οποίο έπεσε.

Two Eurofighter mid air collision -Typhoon EF2000T fighter jets #Luftwaffe.

Reports of pilots ejected (but one Q missing).

