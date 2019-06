Δείτε τα ξέφρενα πανηγύρια στην Πόλη για τη νίκη Ιμάμογλου

Σε ξέφρενα πανηγύρια για τη μεγάλη νίκη του στις επαναληπτικές εκλογές για τον δήμο Κωνσταντινούπολης ξέσπασαν οι ψηφοφόροι του Εκρέμ Ιμάμογλου. Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, εκατοντάδες χιλιάδες οπαδοί του πολιτικού του Κεμαλικού κόμματος βγήκαν στους δρόμους και έστησαν υπαίθριο γλέντι σε δεκάδες πλατείες και γειτονιές της Πόλης.

Δείτε μερικά από τα βίντεο που ανέβασαν στο Twitter οπαδοί του νέου δημάρχου της τουρκικής μεγαλούπολης.

People in Tuzlucayir neighborhood of Mamak district in Ankara celebrate the victory of @ekrem_imamoglu Majority of celebrators are #HDP supporters, dancing with Kurdish music via @HayriDemir_ #IstanbulElection pic.twitter.com/M8xS51VaS8

— Mutlu Civiroglu (@mutludc) June 23, 2019