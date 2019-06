Πύρινη κόλαση σε διυλιστήριο πετρελαίου στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ

Τρομακτικές διαστάσεις έχει πάρει πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε διυλιστήριο πετρελαίου στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, από άγνωστη μέχρι τώρα αιτία. Η φωτιά έχει προκαλέσει αλλεπάλληλες εκρήξεις, τόσο ισχυρές που έχουν συνταράξει οικισμούς που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση.

Το ειδησεογραφικό δίκτυο NBC Philadelphia μετέδωσε ότι η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στο διυλιστήριο Philadelphia Energy Solutions, το οποίο παράγει 335.000 βαρέλια ημερησίως, είναι ορατή από χιλιόμετρα μακριά και έχει προκαλέσει εκρήξεις οι οποίες έγιναν αισθητές έως και το Σάουθ Τζέρσεϊ.

Breaking: Large fire after explosion at a Sunoco refinery in Philadelphia, Pennsylvania. pic.twitter.com/Vvx12JWjWr

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) June 21, 2019