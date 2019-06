Ψάχνουμε αυτό που είχαμε

Εσείς έχετε διαπιστώσει αν σας αρέσει κάποιος συγκεκριμένος τύπος ανθρώπου στις σχέσεις σας ή αν προτιμάτε να σμίγετε με ανθρώπους διαφορετικής ιδιοσυγκρασίας κάθε φορά; Την απάντηση από τα άδυτα της ψυχής εθελοντών προσπάθησαν να εκμαιεύσουν επιστήμονες από το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Τορόντο στον Καναδά. Και τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής δημοσιεύθηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση «Proceedings of the National Academy of Sciences» (PNAS). Ιδού τι είδαν οι ερευνητές: πως όσο κι αν πιστεύουμε πως οι καινούργιοι μας σύντροφοι δεν έχουν καμία σχέση με τους παλιούς, στην πραγματικότητα υπάρχουν πολλές ομοιότητες.

«Ανακρίνοντας» τους συντρόφους

Από τη θέση του επιστήμονα, πώς θα μπορούσατε να εμπιστευτείτε την περιγραφή ενός ανθρώπου για έναν προηγούμενο σύντροφο που ενδεχομένως να τον έχει πληγώσει; Αυτόν το σκόπελο προσπάθησαν να υπερπηδήσουν οι ψυχολόγοι του Πανεπιστημίου του Τορόντο, μοιράζοντας ερωτηματολόγια στους νυν και στους πρώην συντρόφους όσων συμμετείχαν στην έρευνα. Τα ερωτηματολόγια αυτά περιείχαν 21 συγκεκριμένες ερωτήσεις με βάση τις οποίες οι ερευνητές σχημάτισαν το προφίλ και τα βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των συντρόφων. Αφού σχημάτισαν το προφίλ και των 332 ανθρώπων που συμμετείχαν στην έρευνα, κατάφεραν να διαπιστώσουν ποιο είναι το εύρος των προσωπικοτήτων που προτιμά ο κάθε εξεταζόμενος αλλά και κατά τα πόσο πρώην και νυν σύντροφοi συγκλίνουν ως προς την ιδιοσυγκρασία τους.

Τα ευρήματα έδειξαν πως η πλειονότητα των ανθρώπων προτιμούν να βρίσκουν συντρόφους οι οποίοι έχουν παρόμοια ποιοτικά χαρακτηριστικά με τους προηγούμενους συντρόφους τους. «Ο βαθμός της σταθερότητας των προτιμήσεων από τη μία σχέση στην άλλη υποδεικνύει πως οι άνθρωποι επιθυμούν τελικά συγκεκριμένους τύπους συντρόφων» σημειώνει στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου του Τορόντο ο Τζεφ Μακντόναλντ, ένας από τους δύο συγγραφείς της δημοσίευσης. Ωστόσο, συμπληρώνει πως τα δεδομένα αυτά δεν καθιστούν ξεκάθαρο για ποιον λόγο οι πρώην και νυν σύντροφοι των συμμετεχόντων στην έρευνα παρουσιάζουν παρόμοια ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Προβλέποντας το ταίρι μας

Οι ερευνητές υποστηρίζουν πως τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός αλγορίθμου που θα προβλέπει ποιος σύντροφος μας ταιριάζει καλύτερα. Ηδη τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να προβλέψουν ποιο τραγούδι ή ποια ταινία θα μπορούσε να μας αρέσει περισσότερο, όμως δεν υπάρχουν αλγόριθμοι που να μας προτείνουν ταίρι με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μας. Τέτοια αλγόριθμοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε πλατφόρμες online γνωριμιών.

Μυστήρια που παραμένουν άλυτα

Πάντως, το γεγονός πως η στατιστική είναι ξεκάθαρη για την τάση της πλειονότητας των ανθρώπων να ταιριάζουν με ίδιου τύπου συντρόφους όσο και να το αποφεύγουν, δεν εξηγεί όλη την πραγματικότητα. Οπως εξηγούν στην επιστημονική τους δημοσίευση οι ερευνητές, οι σύντροφοι των ανθρώπων που είναι αρκετά εξωστρεφείς και ψάχνουν συνεχώς για καινούργιες εμπειρίες έχουν μεγαλύτερες αποκλίσεις μεταξύ τους από αυτές που παρουσιάζουν οι σύντροφοι των υπόλοιπων ανθρώπων. Επιπλέον, παρ’ όλο που η έρευνα αποτυπώνει την τάση μας να έχουμε παρόμοιους συντρόφους, δεν εξηγεί τις αιτίες αυτής της τάσης. Ενας σημαντικός παράγοντας θα μπορούσε να είναι ο χώρος εργασίας. Ετσι, κάποιος που δουλεύει σε ένα μπαρ είναι πιθανότερο να σμίγει με εξωστρεφείς ανθρώπους σε σχέση με κάποιον που εργάζεται σε ένα ερευνητικό εργαστήριο.