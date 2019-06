Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο δήλωσε σήμερα ότι η Ουάσινγκτον εκτιμά, με βάση τις πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, τους τύπους των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν και την προηγμένη μέθοδος των επιθέσεων, ότι η Τεχεράνη ευθύνεται για τις επιθέσεις εναντίον δύο δεξαμενόπλοιων στον Κόλπο του Ομάν.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υποστήριξε ότι η Τεχεράνη εργάζεται για να διαταράξει τη μεταφορά πετρελαίου μέσα από τα Στενά της Χορμούζ. Οι απρόκλητες επιθέσεις είναι μέρος μιας εκστρατείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας για κλιμάκωση των εντάσεων, σημείωσε.

JUST IN: Sec. of State Mike Pompeo: «It is the assessment of the United States government that the Islamic Republic of Iran is responsible for the attacks that occurred in the Gulf of Oman today.» https://t.co/up8fb7V91z pic.twitter.com/nrFAFYhB7i

Πρόσθεσε ότι έδωσε εντολή στον Αμερικανό πρεσβευτή στα Ηνωμένα Έθνη να θέσουν το ζήτημα του Ιράν στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Ωστόσο ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να θέλει το Ιράν να επιστρέψει στο «τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εκτιμά ότι είναι ακόμη «πολύ νωρίς» για μια συμφωνία μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης, σε μια περίοδο που οι εντάσεις μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους.

Με ανάρτησή του στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι εκτιμά τη μεσολαβητική προσπάθεια του Ιάπωνα συμμάχου του, του πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε. Όμως «εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι υπερβολικά νωρίς ακόμη και για να το σκεφτούμε», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην επίτευξη κάποιας συμφωνίας.

Οι Ιρανοί «δεν είναι έτοιμοι, όπως δεν είμαστε ούτε και εμείς!», κατέληξε ο Τραμπ.

While I very much appreciate P.M. Abe going to Iran to meet with Ayatollah Ali Khamenei, I personally feel that it is too soon to even think about making a deal. They are not ready, and neither are we!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2019