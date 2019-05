Περιπολικό σκάφος της Μάλτας διέσωσε 85 μετανάστες

A migrant sits on the deck of an Armed Forces of Malta offshore patrol boat after a rescue operation of a group of around 180 illegal immigrants, after their vessel ran into engine trouble, some 30km (19 miles) southwest of Malta September 25, 2005 file photo. As many as 900 people may have died in Sunday's disaster off the coast of Libya. That would be the highest death toll in recent times among migrants, who are trafficked in the tens of thousands in rickety vessels across the Mediterranean. The mass deaths have caused shock in Europe, where a decision to scale back naval operations last year seems to have increased the risks for migrants without reducing their numbers. The European Union has proposed doubling the size of its Mediterranean search and rescue operations in response to the crisis. REUTERS/Darrin Zammit Lupi/Files MALTA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN MALTA PICTURE 07 OF 28 FOR WIDER IMAGE STORY 'ISLE LANDERS' SEARCH 'DARRIN ISLE' FOR ALL IMAGES

Ένα μαλτέζικο περιπολικό σκάφος διέσωσε αργά χθες το βράδυ 85 μετανάστες και θα τους μεταφέρει αργότερα σήμερα στη Μάλτα, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Οι μετανάστες, που φέρονται να προέρχονται από τη Βόρεια και την Ανατολική Αφρική, επέβαιναν σε μια ξύλινη βάρκα που βυθιζόταν, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού. Η Μάλτα ηγείται των προσπαθειών της ΕΕ για την υποδοχή μεταναστών που διασώζονται στην Κεντρική Μεσόγειο, μετά την άρνηση της Ιταλίας να δεχτεί σωστικά σκάφη. Η τελευταία περίπτωση αφορά το σωστικό πλοίο ΜΚΟ Alan Kurdi, που περισυνέλεξε 60 μετανάστες. Αφού του αρνήθηκε η Ιταλία τον ελλιμενισμό, του επιτράπηκε να αποβιβάσει τους μετανάστες στη Μάλτα στις 13 Απριλίου, ώστε να μεταφερθούν στη συνέχεια στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία και το Λουξεμβούργο. Ο ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, Δημήτρης Αβραμόπουλος, επισκέφθηκε τη Μάλτα την Τρίτη και εξήρε τις ενέργειες της χώρας στο μεταναστευτικό. «Αναμφίβολα, η Μάλτα αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις στο μεταναστευτικό σε σχέση με το μέγεθός της και τον πληθυσμό της. Συνολικά στο επίπεδο της ΕΕ έχουμε επιστρέψει στα επίπεδα προ κρίσης ως προς τις αφίξεις, αλλά στη Μάλτα οι αφίξεις αυξήθηκαν το 2018 εξαιτίας των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στη Μεσόγειο και της ρευστής και επισφαλούς κατάστασης στη Λιβύη» δήλωσε ο ίδιος.