ΗΠΑ : Μακελειό σε σχολείο του Ντένβερ – 2 μαθητές άνοιξαν πυρ – 1 νεκρός

Αρκετοί από τους τραυματίες μαθητές του λυκείου στο Χάιλαντς Ραντς, προάστιο του Ντένβερ, νοσηλεύονταν σε κρίσιμη κατάσταση και υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις στα νοσοκομεία όπου διακομίστηκαν, ανέφερε ο Τόνι Σπέρλοκ, ο σερίφης της Κομητείας Ντάγκλας της Πολιτείας Κολοράντο.

Ενα από τα θύματα, 18χρονος μαθητής, υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του, διευκρίνισε ο Σπέρλοκ.

«Δύο πρόσωπα μπήκαν στο λύκειο STEM (σ.σ. Science, Technology, Engineering and Math School), έφθασαν βαθιά μέσα στο σχολείο, και επιτέθηκαν σε μαθητές σε δύο τοποθεσίες», διευκρίνισε ο σερίφης.

Οι ύποπτοι, τα στοιχεία των οποίων δεν δημοσιοποιήθηκαν, είναι μαθητές του λυκείου, ο ένας 18 ετών και ο δεύτερος ανήλικος, πρόσθεσε ο Σπέρλοκ.

Προσεύχονται για τους συμμαθητές τους (AP)

Στο συγκεκριμένο δωδεκατάξιο σχολικό ίδρυμα φοιτούν 1.800 μαθητές, ενώ στον χώρο φιλοξενούνται νηπιαγωγεία.

Βοηθοί του σερίφη έφθασαν στο σχολείο, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια του Ντένβερ, μέσα σε δύο λεπτά αφότου αναφέρθηκε στην αστυνομία ότι ακούγονταν πυρά.

Ακουσαν πυροβολισμούς με το που μπήκαν στο λύκειο και έσπευσαν να «εμπλακούν» σε σύγκρουση με τους υπόπτους, ανέφερε ο Σπέρλοκ. Το περιστατικό σημειώθηκε περί τις 14:00 τοπική ώρα (23:00 ώρα Ελλάδας).

Ο σερίφης απέφυγε να απαντήσει όταν ρωτήθηκε για τα κίνητρα της επίθεσης των δύο μαθητών, εξηγώντας ότι η έρευνα που διενεργείται βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της στάδια και δεν θέλει να κάνει υποθέσεις. Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνας (FBI) συνδράμει τις τοπικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε για το συμβάν. Εκπρόσωπός του δημοσιοποίησε μήνυμα συλλυπητηρίων.

Η επίθεση διαπράχθηκε πριν συμπληρωθεί ένας μήνας από την 20ή επέτειο της σφαγής στο λύκειο Κολουμπάιν, στο κοντινό Λίτλτον, περίπου 8 χιλιόμετρα από το Χάιλαντς Ραντς.

People headed toward Highlands Ranch Rec Center, where parents have been told to stage. Helicopter overhead. @denverpost pic.twitter.com/ebOUtHgzkq

— Elise Schmelzer (@EliseSchmelzer) 7 Μαΐου 2019