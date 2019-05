«Τρελή κούρσα» για Boeing 737 – Κατέληξε στο ποτάμι – Τρόμος για 136 επιβάτες

«Τρελή κούρσα» για αεροσκάφος Boeing 737 σκόρπισε τον τρόμο σε 136 επιβαίνοντες. Το αεροσκάφος ξέφυγε χθες Παρασκευή από τον διάδρομο προσγείωσης κοντά στο Τζάκσονβιλ της Φλόριντα και κατέληξε στον ποταμό Σεντ Τζονς, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν θύματα, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του στρατιωτικού αεροδρομίου του Τζάκσονβιλ.

#JSO Marine Unit was called to assist @NASJax_ in reference to a commercial airplane in shallow water. The plane was not submerged. Every person is alive and accounted for. pic.twitter.com/4n1Fyu5nTS

— Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) May 4, 2019