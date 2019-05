Τιμωρία για Μπαπέ και το Χρυσό Παπούτσι στον… Μέσι

Με ποινή τριών αγωνιστικών τιμωρήθηκε ο Κίλιαν Μπαπέ από τη γαλλική Ομοσπονδία για την αποβολή του στον χαμένο τελικό Κυπέλλου της Παρί απέναντι στη Ρεν.

Ο Γάλλος επιθετικός είχε αντικρίσει την κόκκινη κάρτα για το σκληρό του τάκλιν στον Νταμιάν Ντα Σίλβα, με τον νεαρό αστέρα να παίρνει την άγουσα για τα αποδυτήρια δυο λεπτά πριν τη λήξη της παράτασης.

Μπορεί αυτή η τιμωρία να μην επηρεάζει άμεσα τα πλάνα των Παριζιάνων, καθώς έχουν ήδη πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος, όμως έχει σοβαρό αντίκτυπο στον ίδιο τον Μπαπέ ο οποίος χάνει και επίσημα τη μάχη για το «Χρυσό Παπούτσι».

Ο 20χρονος έχει πετύχει τη φετινή περίοδο 30 γκολ και ήταν ο μοναδικός που ασκούσε συνεχή πίεση στον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος προηγείται στη σχετική μονομαχία, έχοντας σκοράρει τέσσερα γκολ περισσότερα.

Πλέον, εξαιτίας της τιμωρίας, ο Γάλλος δεν μπορεί να συνεχίσει να απειλεί τον Αργεντινό, ο οποίος αναμένεται να κατακτήσει για έκτη φορά το συγκεκριμένο βραβείο.

Ah. Shocking challenge from young Mbappe to earn a red card in the last minutes of extra time. The way the knee jilts 🤢 pic.twitter.com/bRPumhqlE2

