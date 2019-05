Πιτίνο: «Είναι απόλαυση να προπονώ τον Παναθηναϊκό» (pic)

Ο Ρικ Πιτίνο απολαμβάνει την παραμονή του στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό και αυτό φαίνεται από τα μηνύματα που ανεβάζει κατά καιρούς στα social media.

Ο έμπειρος τεχνικός το απόγευμα της Παρασκευής έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ότι η ομάδα του δουλεύει σκληρά στις προπονήσεις και επισήμανε ότι απολαμβάνει την παρουσία του στον πάγκο του Τριφυλλιού.

«Είναι απόλαυση να προπονώ αυτή την ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρικ Πιτίνο, ο οποίος θέλει να οδηγήσει την ομάδα του στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και κατ’ επέκταση του νταμπλ.

Αναλυτικά το μήνυμα του Πιτίνο: «Η ομάδα του Παναθηναϊκού δουλεύει πραγματικά σκληρά. Υπάρχει πολύ καλή συμπεριφορά και μεγάλη διάθεση για δουλειά. Εξαιρετικό γκρουπ για να δουλέψεις μαζί του καθημερινά. Είμαστε έτοιμοι για τα ελληνικά playoffs. Είναι απόλαυση να προπονώ αυτή την ομάδα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός.

Δείτε την ανάρτησή του:

PAO team working extremely hard. Great attitude and work ethic. Wonderful group to work with each day. Ready for the Greek playoffs. Been an absolute treat to Coach this team! #paobc

