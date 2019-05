Φαβορί για τον πάγκο των Λέικερς ο Λου

Η θέση του προπονητή στους Λος Άντζελες Λέικερς παραμένει κενή μετά την απομάκρυνση του Λουκ Ουόλτον. Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊνιαρόφσκι, στην κορυφή της λίστας των υποψηφίων για την τεχνική ηγεσία των «λιμνανθρώπων» βρίσκεται ο Τάιρον Λου, ωστόσο ακόμα δεν του έχει κατατεθεί πρόταση.

Ο πρώην τεχνικός των Κάβαλιερς και πρωταθλητής με την ομάδα του Κλίβελαντ, είναι το μεγάλο φαβορί για να αναλάβει τους Λέικερς και όπως όλα δείχνουν είναι πολύ κοντά στο να συνεργαστεί εκ νέου με τον Λεμπρόν Τζέιμς μετά την περίοδο 2016-2018.

The expectation is the Lakers will move toward Ty Lue as head coach, but there’s been no offer made to him yet, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 3, 2019