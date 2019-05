Υπέστη καρδιακή προσβολή ο Ντάνι Έιντζ (pic)

Την Τρίτη το βράδυ ο Τζένεραλ Μάνατζερ των Μπόστον Σέλτικς, Ντάνι Έιντζ, υπέστη μια ελαφρά καρδιακή προσβολή όσο βρισκόταν στο Μιλγουόκι για τα παιχνίδια των «Κελτών» απέναντι στους Μπακς.

O 60χρονος πρώην παίκτης των Σέλτικς μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της πόλης όπου και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Έτσι αναμένεται να μείνει εκεί με σκοπό να αναρρώσει πλήρως, όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια σε tweet του.

Όπως όλα δείχνουν το συμβάν δεν ήταν κάτι σοβαρό, απλά θα χρειαστεί μερικές μέρες ξεκούραση και προσοχή για να επιστρέψει ο οργανισμός του στα κανονικά του επίπεδα, με σκξοπό να μην υπάρξει κάποια περαιτέρω επιδείνωση.

Δείτε το tweet του Σαμς Σαράνια για τον Έιντζ:

Boston Celtics GM Danny Ainge suffered a mild heart attack in Milwaukee on Tuesday night. He received immediate medical attention, is expected to make a full recovery.

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 2, 2019