Ντουράντ: «Είμαι φτιαγμένος να παίζω στα playoffs»

Ο Κέβιν Ντουράντ κάνει μια πραγματικά εντυπωσιακή post season για τους απερχόμενους πρωταθλητές. Στα 30 του χρόνια κάνει τα καλύτερα playoffs της καριέρας του στην 9η σεζόν που συμμετέχει στη διαδικασία.

Στα 8 ματς των Πολεμιστών έως τώρα σκοράρει κατά μέσο όρο 34.3 πόντους (52.7% στα σουτ) την ώρα που στην regular season σκόραρε 26. Επίσης προσφέρει σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού έχοντας κατά μέσο όρο 5.3 ριμπάουντ, 4.9 ριμπάουντ, 1.4 κλεψίματα και 1.3 μπλοκ ανά αγώνα.

Ο KD μιλώντας στο Yahoo Sports και τον Κρις Χέινς, αναφέρθηκε στη μεγάλη διαφορά που παρουσιάζει πάντα στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν κάνοντας λόγο για διαφορά κινήτρου αλλά και… απόλαυσης του μπάσκετ όταν τα πράγματα σοβαρεύουν. Άλλωστε όπως λέγεται στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού, when the going gets tough, the tough get going…

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ντουράντ:

«Τώρα είναι η ώρα που όλα αρχίζουν να φαίνονται πραγματικά διασκεδαστικά. Τα πράγματα τώρα είναι πιο σοβαρά και το απολαμβάνω αυτό. Διασκεδάζω ειλικρινά αυτή την περίοδο. Είμαι φτιαγμένος για να παίζω αυτή την εποχή.

Παίζω σε πολύ υψηλό επίπεδο και απολαμβάνω τον ανταγωνισμό που υπάρχει στα playoffs. Περνάς από μια πολύ μεγάλη σεζόν μέχρι να φτάσεις σε αυτό το σημείο. Τώρα, όμως, είναι καιρός για να παίξεις και να γίνει αποδοτικός».