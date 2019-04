Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – Χιούστον Ρόκετς 104-100

Σε προσωπική μονομαχία των Κέβιν Ντουράντ και Τζέιμς Χάρντεν εξελίχθηκε το πρώτο ματς για τα ημιτελικά της Δύσης. Οι σταρ των Γκόλντεν Στέιτ και Χιούστον αντίστοιχα σημείωσαν από 35 πόντους έκαστος, με τους «πολεμιστές» να έχουν το κάτι παραπάνω να επικρατούν με 104-100 και να κάνουν το 1-0 στην έδρα τους.

Από τους νικητές ο Ντρέιμοντ Γκριν άγγιξε ένα ακόμη triple double έχοντας 14 πόντους, 9 ασίστ και ισάριθμα ριμπάουντ , ενώ 18 πόντους αλλά με μόλις 3/10 τρίποντα είχε ο Στεφ Κάρι.

Από πλευράς φιλοξενούμενων πολύ καλός ήταν και ο Ερικ Γκόρντον με 27 πόντους, ενώ 17 πρόσθεσε ο Κρις Πολ.

Το ματς ήταν κλειστό σε όλη τη διάρκεια του με τις δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο να έχουν από ένα δωδεκάλεπτο. Οι «πολεμιστές» το πρώτο και οι «ρουκέτες» το δεύτερο και έτσι η ανάπαυλα τις βρήκε στην απόλυτη ισοπαλία (σκορ 53-53)

Στο τρίτο η επίθεση των γηπεδούχων πήρε… φωτιά, οι οποίοι σημείωσαν 30 πόντους και έτσι έχτισαν μια μικρή διαφορά που τελικά κατάφεραν να τη διατηρήσουν ως το φινάλε.

Ο Χάρντεν και ο Γκόρντον έκαναν ό,τι μπορούσαν για να την «ψαλιδίσουν» απέναντι σε έναν εξίσου καυτό Ντουράντ. Ο Νένε Χιλάριο ισοφάρισε σε 89-89 6 λεπτά πριν τη λήξη όμως έκτοτε το Χιούστον έβλεπε μόνο την… πλάτη των Γουόριορς.

Ο Ντουράντ πηγαινόντας αρκετές φορές στις βολές έφερε την ομάδα του στο 95-100 με 1:26 για το φινάλε. Ο Χάρντεν όμως με καλάθι και φάουλ μείωσε στο δίποντο (100-98) στ;α 40.4».

Τότε όμως ο Κάρι με μεγάλο τρίποντο έκανε το 103-98 στα 25,9» και παρά το κάρφωμα του Χάρντεν (103-100 στα 21,3») το σκορ διαμορφώθηκε στο τελικό 104-100. Ο Κάρι ήταν εκείνος που με 4,4» ευστόχησε σε βολή τεχνικής ποινής την οποία χρεώθηκε ο Κρις Πολ.

Μάλιστα ήταν η 2η του στο ματς και έτσι ο γκαρντ των Ρόκετς αποβλήθηκε.

Τα δωδεκάλεπτα: 28-19, 25-34, 30-23, 104-100

