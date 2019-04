Και όμως η Παρί χάνει τίτλους!

Η Παρί Σεν Ζερμέν αποτελεί την απόλυτη κυρίαρχο του γαλλικού ποδοσφαίρου τα τελευταία χρόνια.

Αυτό όμως δεν σταμάτησε τη Ρεν, η οποία τη νίκησε 6-5 στη διαδικασία των πέναλτι και κατέκτησε το 3ο Κύπελλο της ιστορίας της.

Οι Ντάνι Άλβες και Νεϊμάρ σκόραραν στο 13’ και το 21’ για λογαριασμό της Παρί Σεν Ζερμέν. Όλα έδειχναν ότι ο τελικός έχει πάρει τον δρόμο του, αλλά στο 40’ ο Πρεσνέλ Κιμπεμπέ έβαλε αυτογκόλ. Η Ρεν συνέχισε να παλεύει και στο 66’ μία υπέροχη κεφαλιά του Μεξέρ έφερε το ματς στα ίσα!

Ο τελικός οδηγήθηκε στην παράταση, όπου στο 119’ οι πρωτευουσιάνοι έχασαν τον Κιλιάν Εμπαπέ με απευθείας κόκκινη.

Το παιδί-θαύμα του γαλλικού ποδοσφαίρου κλώτσησε στο γόνατο τον Νταμιάν ντα Σίλβα και δικαίως πήρε πρόωρα την άγουσα για τ’ αποδυτήρια.

For any Rennes fans out there who want to relive the shootout, here it is in its entirety… #SRFCPSG pic.twitter.com/LuvXLYmDIz

— GFFN Match Zone (@GFFNMatchZone) April 27, 2019