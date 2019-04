Συλλήψεις 210 στρατιωτικών στην Τουρκία για συνεργασία με το δίκτυο Γκιουλέν

An armed French soldier secures the access to a Jewish school in Marseille 9th district, France, January 11, 2016 after a teenager, armed with a machete and a knife, wounded a teacher slightly before being stopped and arrested. The teenager who attacked a Jewish teacher in Marseille on Monday is a Turkish citizen of Kurdish origin who said he acted in the name of the militant Islamist group Islamic State, the prosecutor in the southern French city of Marseille said.

Εισαγγελείς στην Κωνσταντινούπολη διέταξαν την σύλληψη 210 στρατιωτικών που θεωρούνται ύποπτοι για σχέσεις με το δίκτυο του κληρικού Φετουλάχ Γκιουλέν για τον οποίο, η Άγκυρα θεωρεί ότι είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016, σύμφωνα με το Γραφείο του Εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης. Όπως έγινε γνωστό, οι συλληφθέντες υπηρετούν στην πολεμική αεροπορία, στους πεζοναύτες, στον στρατό ξηράς, στη στρατοχωροφυλακή, και στην ακτοφυλακή. Μεταξύ των συλληφθέντων συμπεριλαμβάνονται πέντε συνταγματάρχες, επτά αντισυνταγματάρχες, 14 ταγματάρχες και 33 λοχαγοί. Οι συλληφθέντες θεωρούνται ύποπτοι για την υποστήριξή τους στον Γκουλέν που ζει εξόριστος στις ΗΠΑ , ενώ ο ίδιος απορρίπτει τον ρόλο που του προσδίδει η Άγκυρα. Πηγή: ΑΜΠΕ