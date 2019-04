Λονδίνο: Ακτιβιστές διαδηλώνουν για την κλιματική αλλαγή έξω από το Χρηματιστήριο

Διαδηλωτές της περιβαλλοντικής οργάνωσης Extinction Rebellion απέκλεισαν σήμερα το Χρηματιστήριο του Λονδίνου σχηματίζοντας αλυσίδα μπροστά από τις εισόδους του.

Επτά διαδηλωτές ντυμένοι με μαύρα κοστούμια και κόκκινες γραβάτες έχουν αποκλείσει τις περιστρεφόμενες πόρτες του κτιρίου, ενώ κάποιοι από τους 13 ακτιβιστές που έχουν αποκλείσει το Χρηματιστήριο φορούν πινακίδες LED στις οποίες αναγράφεται: «Κατάσταση έκτακτης κλιματικής ανάγκης», «Πείτε την αλήθεια» και «Δεν τρώγονται τα χρήματα».

«Η Extinction Rebellion θα επικεντρωθεί σήμερα στον χρηματοπιστωτικό τομέα», αναφέρει η οργάνωση σε ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα σήμερα, τελευταία μέρα των διαδηλώσεών της που προκάλεσαν μεγάλη αναστάτωση στη βρετανική πρωτεύουσα. «Στόχος είναι να αξιώσουμε από τον χρηματοπιστωτικό τομέα να μας πει την αλήθεια για το κλίμα και τον καταστροφικό αντίκτυπο που έχει αυτός στον πλανήτη μας», προσθέτει.

Four ⁦@ExtinctionR⁩ protesters on top of a DLR train at #CanaryWharf this morn. Not convinced targeting low(ish) carbon travel is the right strategy. Go and block the Blackwall tunnel 😷 pic.twitter.com/5LbtZ6Okx8

— Ken Ryan (@funkwars) April 25, 2019