Τσιτσιπάς : Χαμηλή πτήση στη Βαρκελώνη και αποκλεισμός

«Στοπ» στον Στέφανο Τσιτσιπά έβαλε ο Γιαν Λέναρντ Στραφ. Ο Γερμανός παίζοντας εκπληκτικό τένις στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, επικράτησε με 2-1 σετ (6-4, 3-6, 6-2) του Έλληνα τενίστα και προκρίθηκε στα προημιτελικά του τουρνουά που διεξάγεται στην Βαρκελώνη.

Ο Στέφανος δεν κατάφερε να σταματήσει το επιθετικό παιχνίδι του Στραφ και ολοκλήρωσε άδοξα την περιπέτειά του στο 500άρι τουρνουά, όπου πέρσι είχε φτάσει μέχρι τον τελικό. O πρόωρος αποκλεισμός αναμένεται να κοστίσει στον «Τσιτσιφάστ», ο οποίος θα δει τη βαθμολογική συγκομιδή του να μειώνεται, αφού θα αφαιρεθούν οι περσινοί πόντοι.

Ο Στραφ από την άλλη, πέτυχε μια σπουδαία νίκη και στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει τον Ράφαελ Ναδάλ, ο οποίος πέταξε εκτός συνέχειας τον Νταβίντ Φερέρ. Ο Γερμανός στο σημερινό παιχνίδι ήταν εκπληκτικός και τελείωσε με 31 winners και 20 αβίαστα λάθη, ενώ ο Στέφανος είχε 29 winners και 32 αβίαστα λάθη.

Struffi with the upset! 🇩🇪

Birthday boy @Struffitennis defeats 2018 finalist Tsitsipas 6-4 3-6 6-2 to move into the quarter-finals#bcnopenbs pic.twitter.com/3oiuRLv9ga

