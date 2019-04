Στο Final-4 η Φενέρ με εκθαμβωτικούς Ντίξον και Σλούκα

Μετά τη Ρεάλ, η Φενέρμπαχτσε έγινε η δεύτερη ομάδα που εξασφαλίζει τη συμμετοχή της στο Final-4 της Ευρωλίγκας. Με πρωταγωνιστική έναν ασταμάτητο Ντίξον (25π., με 4/5διπ., 5/5τριπ., 2/2β., 4ας., 3κλ.) η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς επικράτησε και πάλι στο Κάουνας της Ζαλγκίρις (99-82) και με 3-1 νίκες πήρε την πρόκριση.

Σπουδαίος και ο Κώστας Σλούκας με 15 πόντους, 10 ασίστ και 4 κλεψίματα σε 28 λεπτά συμμετοχής, ο Ελληνας γκαρντ ήταν για μία ακόμη φορά ο «εγκέφαλος» της ομάδας.

Το ματς είχε… τρελή εξέλιξη, καθώς οι Τούρκοι προηγήθηκαν στο πρώτο δεκάλεπτο με 30-16, δείχνοντας πως θα έχουν ένα εύκολο βράδυ. Παρά τα απίστευτα ποσοστά όμως των φιλοξενούμενων οι γηπεδούχοι επέστρεψαν με εντυπωσιακό και πλησίασαν ακόμη και στους 4π. (48-52 στο 22’).

Μέχρι εκεί όμως, καθώς Σλούκας, Γκριν και Ντουβερίογλου έφεραν τη διαφορά στους 14 (80-94) περίπου 1 λεπτό πριν το φινάλε, κλειδώνοντας τη νίκη-πρόκριση για την ομάδα τους.

Γενικότερα οι Τούρκοι είχαν τρομερή ευστοχία με 15/22 τρίποντα, 22/31 δίποντα και 10/11 βολές, ενώ ακόμη μοίρασαν 24 ασίστ και έκαναν 12 κλεψίματα!

