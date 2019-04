ΗΠΑ: Ο Τραμπ στέλνει ένοπλους στρατιώτες στα σύνορα με το Μεξικό

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι στέλνει «ένοπλους στρατιώτες» στα σύνορα έπειτα από ένα επεισόδιο με μεξικανούς στρατιωτικούς, τους οποίους κατηγόρησε ότι είναι εν δυνάμει συνεργοί λαθρέμπορων ναρκωτικών.

«Μεξικανοί στρατιώτες σημάδεψαν πρόσφατα με τα όπλα τους στρατιώτες της Εθνοφρουράς μας, απ’ ό,τι φαίνεται σε μια τακτική αντιπερισπασμού για λαθρεμπόρους ναρκωτικών στα σύνορα (…) Στέλνουμε αμέσως ένοπλους στρατιώτες στα σύνορα», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter.

Mexico’s Soldiers recently pulled guns on our National Guard Soldiers, probably as a diversionary tactic for drug smugglers on the Border. Better not happen again! We are now sending ARMED SOLDIERS to the Border. Mexico is not doing nearly enough in apprehending & returning!

Ο ίδιος κατηγόρησε το Μεξικό ότι δεν «κάνει ουσιαστικά τίποτε» για να σταματήσει τους παράτυπους μετανάστες και να τους στείλει πίσω στη χώρα προέλευσής τους.

Ο αμερικανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε σε ποιο γεγονός αναφέρεται, όμως το CNN είχε μεταδώσει ρεπορτάζ για ένα επεισόδιο που σημειώθηκε στις 13 Απριλίου κοντά στο Κλιντ του Τέξας και στη διάρκεια του οποίου έξι μεξικανοί στρατιώτες έστρεψαν τα όπλα τους προς δύο αμερικανούς στρατιώτες, που βρίσκονταν σε αυτοκίνητο χωρίς διακριτικά, και αφόπλισαν τον έναν απ’ αυτούς.

Το περιστατικό φέρεται ότι σημειώθηκε στην αμερικανική πλευρά των συνόρων.

Νωρίτερα, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ένα καραβάνι από μετανάστες κατευθύνεται στις ΗΠΑ και κάποιοι από αυτούς έχουν όπλα.

Συγκεκριμένα, έγραψε στο Twitter: «Ένα μεγάλο καραβάνι από πάνω από 20.000 άτομα έχει διασχίσει το Μεξικό. Έχει μειωθεί σε μέγεθος ταξιδεύοντας μέσα στο Μεξικό, αλλά συνεχίζει να πλησιάζει [τις ΗΠΑ]. Το Μεξικό πρέπει να συλλάβει τους υπόλοιπους ή θα αναγκαστούμε να κλείσουμε αυτό το τμήμα των συνόρων & να καλέσουμε τον στρατό».

A very big Caravan of over 20,000 people started up through Mexico. It has been reduced in size by Mexico but is still coming. Mexico must apprehend the remainder or we will be forced to close that section of the Border & call up the Military. The Coyotes & Cartels have weapons!

