Εβραϊκό Πάσχα: Προσευχή χιλιάδων πιστών στο Τείχος των Δακρύων

Χιλιάδες Εβραίοι με τις παραδοσιακές μαντήλες να σκεπάζουν τα κεφάλια τους, συγκεντρώθηκαν σήμερα στο Τείχος των Δακρύων, τον ιερότερο τόπο του Ιουδαϊσμού, στην Ιερουσαλήμ για να γιορτάσουν το Εβραϊκό Πάσχα: την «Εξοδο», το πέρασμα των Ιουδαίων από τη δουλεία των Φαραώ της Αιγύπτου, στη Γη της Επαγγελίας, με αρχηγό τους τον Μωυσή.

Οι πιστοί συμμετείχαν στην μεγάλη προσευχή, την «Ιερατική Ευλογία», η οποία πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο – το Πάσχα και της Σκηνοπογίας ( Sukkot) – και λέγεται μόνο από τυς αρχιερείς των αρχαίων ναών.

HAPPENING NOW: Tens of thousands of Jews praying the “Priestly Blessing” at the Western Wall of our Temple In Jerusalem. 🙏 pic.twitter.com/DV1s4vnNws

— Hananya Naftali (@HananyaNaftali) April 22, 2019