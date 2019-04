Λονδίνο: Προκαλούν κυκλοφοριακό χάος διαμαρτυρόμενοι για… την κλιματική αλλαγή

Κάντο όπως στην Ελλάδα. Τις «δόξες» της Αθήνας ζήλεψαν ακτιβιστές στο Λονδίνο οι οποίοι τις τελευταίες 6 ημέρες αποκλείουν δρόμους της βρετανικής πρωτεύουσας διαμαρτυρόμενοι για την… κλιματική αλλαγή.

Η οργάνωση Extinction Rebellion πραγματοποίησε σήμερα στο Λονδίνο για έκτη συνεχή ημέρα αποκλεισμούς δρόμων με αίτημα την κήρυξη «κλιματικής και οικολογικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης» δείχνοντας την αποφασιστικότητά της παρά τις 700 και πλέον συλλήψεις ακτιβιστών της που έχουν γίνει από τη Δευτέρα.

Αυτό το δίκτυο ακτιβιστών, που γεννήθηκε στη Βρετανία, απέκλεισε την κυκλοφορία στη Waterloo Bridge, στην καρδιά του Λονδίνου.

Τρία ακόμη ιδιαίτερα πολυσύχναστα μέρη (Parliament Square, Oxford Circus και Marble Arch) ήταν επίσης αποκλεισμένα «λόγω της παρουσίας διαδηλωτών», ανακοίνωσε η Ρυθμιστική Αρχή Μεταφορών του Λονδίνου (TfL).

Σε μήνυμα που ανάρτησε στο Twitter, η Extinction Rebellion αποδοκίμασε τη συντηρητική πρωθυπουργό Τερέζα Μέι: «Ξέρουμε ότι δεν κάνετε αρκετά για το κλίμα. Ξέρετε ότι δεν κάνετε αρκετά. Λοιπόν, ας μιλήσουμε για το κλίμα».

Για να δώσει ρυθμό στη δράση του κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου του Πάσχα των Καθολικών, το κίνημα οργάνωσε πολλές ψυχαγωγικές δραστηριότητες σε σημεία όπου έχει κάνει καταλήψεις: γιόγκα, συνεδρίες μασάζ, ομιλίες, συναυλίες.

Οι δράσεις της οργάνωσης οδήγησαν «έως τις 10.00 π.μ. σε περισσότερες από 718 συλλήψεις από τις αρχές της εβδομάδας, και σε 28 άτομα ασκήθηκε δίωξη, ανακοίνωσε η αστυνομία του Λονδίνου.

Ο αριθμός των συλλήψεων θέτει ένα πρόβλημα επιμελητείας, ως προς τον χώρο κράτησης, ενώ εκτρέπει τους αστυνομικούς από τις αποστολές τους, ανακοίνωσε η Met (Μητροπολιτική Αστυνομία).

Currently a big police presence at Waterloo Bridge.

Hope they realise the easiest way to clear all sites is for the government to step up and start leading the world in tackling climate change. #ClimateActionNow@ExtinctionR #ExtinctionRebellionLondon pic.twitter.com/Jpexo2S1Cm

— Ant (@Cheukoala) April 20, 2019