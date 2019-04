«Εarth»: Αnimated βίντεο για τη Γη με πολλές συμμετοχές διασήμων

Ένα μουσικό βίντεο κινουμένων σχεδίων με τις φωνές πολλών αστέρων της μουσικής σκηνής έχει γίνει viral. Ενδεικτικά, ακούγονται οι φωνές των Τζάστιν Μπίμπερ, Αριάνα Γκράντε, Εντ Σίραν, Χάλσεϊ και Ρίτα Όρα.

Στo βίντεο με τίτλο «Earth» του κωμικού και ράπερ Lil Dicky κάνουν και από μία γκεστ «εμφάνιση» οι Κέιτι Πέρι, Μάιλι Σάιρους και Snoop Dog.

Ένα μερίδιο από τα κέρδη του τραγουδιού θα δοθεί στο ίδρυμα του Λεονάρντο ντι Κάπριο για το περιβάλλον. Εξάλλου, και ο ίδιος ο ηθοποιός κάνει μία μικρή animated εμφάνιση στο βίντεο.

Thank you to @lildickytweets and all the artists that came together to make this happen. Net profits from the song, video, and merchandise will go to many @dicapriofdn partners on the frontlines of implementing solutions to climate change. #WeLoveTheEarth https://t.co/3u8cyA6NPq pic.twitter.com/cpMeTB4Ziq

— Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) April 19, 2019