Βοστώνη: «Άρωμα Ελλάδας» στον Μαραθώνιο

Έξι χρόνια μετά την διπλή βομβιστική επίθεση που πραγματοποίησαν οι αδερφοί Τσαρνάεφ στον Μαραθώνιο της Βοστόνης, με τρεις νεκρούς και 200 τραυματίες, η πόλη φιλοξενεί σήμερα την μεγάλη, ετήσια αθλητική διοργάνωση, που αυτή τη χρονιά έχει «άρωμα Ελλάδας».

Στον φετινό, 123ο Μαραθώνιο της Βοστώνης, συμμετέχουν πάνω από 30.000 αθλητές από όλο τον κόσμο – ανάμεσά τους 8 δρομείς από την Ελλάδα και δεκάδες Έλληνες ομογενείς – ενώ η στέψη των νικητών θα γίνει με στεφάνια από την Ελλάδα.

Επίσης, εκατοντάδες χιλιάδες θεατές έχουν παραταχθεί κατά μήκος της διαδρομής, αψηφώντας τις έντονες βροχοπτώσεις, για να χειροκροτήσουν τους αθλητές, ενώ τα μέτρα ασφαλείας είναι πολύ αυστηρά – αν και δεν υπάρχουν συγκεκριμένες απειλές για επίθεση.

Ο Μαραθώνιος ξεκινάει από την πόλη του Hopkinton της Μασαχουσέτης. Εκεί εγκαινιάστηκε, προ έτους, παρουσία του γενικού προξένου της Ελλάδας, σχολικό συγκρότημα με την ονομασία «Μαραθώνας» προς τιμήν της ιστορικής τοποθεσίας που έλαβε χώρα η Μάχη του Μαραθώνα.

Στο πρώτο μίλι από το σημείο εκκίνησης έχει τοποθετηθεί άγαλμα που αναπαριστά τον Έλληνα ολυμπιονίκη Σπύρο Λούη να υποδεικνύει στον Στυλιανό Κυριακίδη, τον θρυλικό νικητή του Μαραθωνίου του 1946, το δρόμο προς τη νίκη. Ο Κυριακίδης, μετά την ηρωική του νίκη, συγκέντρωσε τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας για το χειμαζόμενο ελληνικό πληθυσμό, χρησιμοποιώντας τη νίκη του για να στρέψει το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας στην Ελλάδα. Είχε προηγηθεί, το 1920, η νίκη στο Μαραθώνιο της Βοστώνης άλλου ενός Έλληνα, του δρομέα Πέτρου Τριβουλίδη.

Την Πέμπτη, 11 Απριλίου, στο Κυβερνείο της Βοστώνης, με συμμετοχή του δημάρχου της Βοστώνης, Marty Walsh, του πρώην κυβερνήτη της Μασαχουσέτης, Michael Dukakis, του προξενικού Σώματος, εκλεγμένων αντιπροσώπων, επιφανών ομογενών και πάνω από 400 ατόμων, πραγματοποιήθηκε η τελετή παρουσίασης στεφανιών από την Ελλάδα.

Τα στεφάνια, που σε λίγες ώρες θα στέψουν τους τέσσερις νικητές του Μαραθωνίου, παρουσίασε στον πρόεδρο της Αθλητικής Ένωσης της Βοστώνης Michael O’ Leary, ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας, Στράτος Ευθυμίου, o οποίος αναφέρθηκε στην καθοριστική σημασία της Μάχης του Μαραθώνα για τη διάσωση της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, όπου άνθισαν η φιλοσοφία, το αρχαίο δράμα και η πολιτική σκέψη.

Τα στεφάνια είναι από κλαδιά ελιάς που έχουν έρθει από τον Μαραθώνα (επιχρυσωμένα) και «συνδέουν τη Βοστώνη με την Ελλάδα και το Μαραθώνιο της Βοστώνης με τα ιδανικά της Δημοκρατίας και της ελευθερίας, που γεννήθηκαν στην Αρχαία Ελλάδα», όπως ανέφερε ο κ. Ευθυμίου που ευχαρίστησε την ομογενειακή οργάνωση Alpha Omega για τη συμβολή της στη διοργάνωση της τελετής.

