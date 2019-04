«Καζάνι που βράζει» η Αλβανία – Βίαια επεισόδια και τραυματίες σε αντικυβερνητική διαδήλωση

Σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ αντικυβερνητικών διαδηλωτών οι οποίοι επιχείρησαν να εισβάλουν στο κτίριο της κυβέρνησης με δυνάμεις της Αστυνομίας πραγματοποιήθηκαν χθες, στην Αλβανία.

Χιλιάδες Αλβανοί υποστηρικτές της Αντιπολίτευσης με κεντρικό σύνθημα να παραιτηθεί ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, πραγματοποίησαν μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση στα Τίρανα.

Οι διαδηλωτές εκτός από την παραίτηση Ράμα, ζητούν την προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Οι διαδηλωτές επιχείρησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό μπροστά από το κτίριο της κυβέρνησης, συγκρούστηκαν με την Αστυνομία με αποτέλεσμα να επικρατήσει για αρκετή ώρα χάος στους δρόμους και να τραυματιστούν άτομα και από τις δύο πλευρές .

Οι συγκρούσεις των διαδηλωτών με τις αστυνομικές δυνάμεις συνεχίστηκαν και στους κεντρικούς δρόμους των Τιράνων με ομάδες διαδηλωτών να βάζουν φωτιές σε αυτοκίνητα και να πετούν αντικείμενα στους αστυνομικούς οι οποίοι απάντησαν με χρήση χημικών και δακρυγόνων.

