Γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων: Η Μόσχα προσπαθεί να επηρεάσει τις ευρωεκλογές

epa07501223 A picture made with LensBaby, shows people at the European Parliament in Brussels, Belgium, 12 April 2019. The European Union parliamentary elections will take place from 23 - 26 May 2019. EPA/OLIVIER HOSLET

Οι υπηρεσίες πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακολουθούν τις προσπάθειες της Ρωσίας να επηρεάσει τις ευρωεκλογές. Οι υπηρεσίες πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακολουθούν τις προσπάθειες της Ρωσίας για να επηρεάσει τις ευρωεκλογές που θα πραγματοποιηθούν στις 23 Μαΐου, σύμφωνα με αναφορές που περιγράφουν την σημερινή κατάσταση κι έχει στα χέρια του, το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa. Στις ρωσικές προσπάθειες συμπεριλαμβάνονται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και τηλεοπτικοί σταθμού που λειτουργούν με την υποστήριξη του ρωσικού κράτους, όπως το τηλεοπτικό δίκτυο RT, προκειμένου να υποστηριχτούν πολιτικά κόμματα που εκφράζονται φιλικά προς την Ρωσία, αλλά και κόμματα που είναι επικριτικά απέναντι στην ΕΕ, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών. Στο επίκεντρο των ρωσικών προσπαθειών βρίσκονται ειδικότερα οι νέοι άνθρωποι. Σε μερικές περιπτώσεις, ο στόχος είναι να αμφισβητηθεί η σημασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και να μειωθεί η συμμετοχή στις ευρωεκλογές που θα πραγματοποιηθούν στις 23-26