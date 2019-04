Διάσημος stand-up comedian πέθανε πάνω στη σκηνή -Νόμιζαν ότι αστειευόταν

Την τελευταία του πνοή πάνω στο σανίδι άφησε διάσημος stand up comedian.

Ο λόγος για τον Ian Cognito, του οποίου ο θάνατος έχει προκαλέσει σοκ και θλίψη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άτυχος καλλιτέχνης κατά την διάρκεια του stand up comedy που παρουσίαζε κάθισε σε μια καρέκλα και έγειρε πίσω το κεφάλι του για πέντε λεπτά.

Όσοι παρακολουθούσαν την παράσταση δεν κατάλαβαν αρχικά τι συνέβαινε, αφού μάλιστα οι περισσότεροι θεατές πίστευαν πως αυτό είναι ένα από τα γνωστά του κόλπα.

Όταν αντιλήφθηκαν τι είχε γίνει μπροστά στα μάτια τους, σοκαρίστηκαν.

Στη συνέχεια οι υπόλοιποι κωμικοί που περίμεναν τη σειρά τους να εμφανιστούν αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και έτρεξαν στη σκηνή να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ κλήθηκε και ασθενοφόρο.

Παρά τις προσπάθειες που έκαναν για να τον επαναφέρουν, οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο απλώς επιβεβαίωσαν τον θάνατο του κωμικού.

Veteran stand-up comedian Ian Cognito has died on-stage – literally. The audience thought it was part of the act. Died with his boots on. That’s commitment to comedy. I’ll never forget his kindness when I started out & how god damn funny he was.

Such a sad shock. Ian Cognito has died. One of the people who made this job brilliant from the very beginning has gone. I got so excited to be on bills with him and watch him work and have a beer after. And those eyes! Those beautiful eyes. Much love to all friends and family xx

— Shappi Khorsandi (@ShappiKhorsandi) April 12, 2019