Σκωτία για παράταση Brexit: Μην σπαταλήσετε χρόνο

Να μην σπαταλήσει το «δώρο του χρόνου» που δόθηκε στη Βρετανία από την ΕΕ, προτρέπει η πρωθυπουργός της Σκωτίας Νίκολα Στέρτζον την Τερέζα Μέι σε επιστολή της, μετά την απόφαση για νέα παράταση στο Brexit μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.

Ο χρόνος πρέπει να χρησιμοποιηθεί εποικοδομητικά για να επαναρυθμίσουμε την προσέγγιση της βρετανικής κυβέρνησης, αναφέρει στην επιστολή και τονίζει ότι οι συνομιλίες με τον ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης πρέπει να διευρυνθούν ώστε να περιληφθούν και άλλα κόμματα, οι αποκεντρωμένες διοικήσεις, οι επιχειρηματίες και η κοινωνία των πολιτών και να ανοίξει το εύρος των επιλογών για να επιτευχθεί μία γνήσια συναίνεση. «Αν αυτές οι συνομιλίες έχουν κάποια πιθανότητα να επιτύχουν, θα πρέπει να είστε έτοιμη να αναγνωρίσετε ότι είναι βασικό, για την Σκωτία τουλάχιστον, να μείνει εντός της ενιαίας αγοράς και να συνεχίσει να επωφελείται από την ελευθερία των μετακινήσεων» γράφει στην Τερέζα Μέι.

Νωρίτερα, σε μήνυμά της στο Twitter είχε εκφράσει ανακούφιση για την αποφυγή της εξόδου από την ΕΕ χωρίς συμφωνία και έκρινε «επιτακτική» την ανάγκη διεξαγωγής ενός δεύτερου δημοψηφίσματος.

It is a relief that – thanks to the patience of the EU – we will not be crashing out tomorrow. But the UK must not waste this time – allowing people to decide if they still want to leave is now imperative. And Scotland’s interests must be protected.

