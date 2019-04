Ισχυρός σεισμός 6,2 βαθμών ανοιχτά του Ισημερινού

Σεισμός 6,2 βαθμών σημειώθηκε σήμερα 27 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Σάντα Έλενα στην ακτή του Ισημερινού, ανακοίνωσε το γεωλογικό ινστιτούτο των ΗΠΑ USGS.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται σε 18,5 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το USGS.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, ακολούθησαν αρκετοί μικρότεροι μετασεισμοί.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.

Map of the testimonies received so far following the #earthquake M6.2 Near Coast of Ecuador 54 min ago pic.twitter.com/JAAepHJaOk

— EMSC (@LastQuake) March 31, 2019