Miami Open : Αποκλείστηκε ο Τσιτσιπάς στη φάση των «16»

Η παρουσία του Στέφανου Τσιτσιπά στο Miami Open τερματίστηκε πρόωρα, καθώς ο 20χρονος τενίστας αποκλείστηκε στην φάση των «16» του τουρνουά από τον Ντένις Σαποβάλοφ με 2-1 σετ.

Ο Καναδός αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, πήρε τα επόμενα δύο σετ (4-6, 6-3, 7-6) και έφτασε στη νίκη.

Αυτή ήταν η δεύτερη ήττα του Τσιτσιπά από τον 19χρόνο Καναδό σε τρεις αναμετρήσεις που έχουν δώσει.

Στα αξιοσημείωτα ότι ο αγώνας ξεκίνησε με τέσσερις ώρες καθυστέρηση, λόγω βροχόπτωσης.

Shapo seals it in style 🤘

🇨🇦 @denis_shapo d. Tsitsipas 4-6 6-3 7-6(3), earning his second top 10 win and first #MiamiOpen QF pic.twitter.com/vuHR4cSgmA

— Tennis TV (@TennisTV) March 27, 2019