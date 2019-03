Παναθηναϊκός: «Πάντα στο πλευρό μας. Ευχαριστούμε!»

Το βράδυ της περασμένης Παρασκευής ο Παναθηναϊκός πέτυχε μια σπουδαία νίκη στο Μιλάνο απέναντι στην Αρμάνι (95-83) και έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκρισή του στα πλέι οφ της Ευρωλίγκας.

Στη μάχη με την ιταλική ομάδα οι Πράσινοι είχαν στο πλευρό τους εκατοντάδες οπαδούς τους, οι οποίοι έδωσαν δυναμικό «παρών» στο «Palabancodesio» και στήριξαν έμπρακτα την ομάδα του Ρικ Πιτίνο.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με μήνυμά της στα social media ευχαρίστησε τους οπαδούς της για την παρουσία τους στο γήπεδο της Αρμάνι και τη στήριξή τους καθόλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Συγκεκριμένα, οι πρωταθλητές Ελλάδας στο μήνυμά τους ανέφεραν: «Πάντα στο πλευρό μας! Ευχαριστούμε!».

Πάντα στο πλευρό μας! Ευχαριστούμε!☘️

PAO fans always by our side. Thank you!☘️#paobc #panathinaikos #AXMPAO #euroleague pic.twitter.com/SSHvCYQXfh

— Panathinaikos BC (@paobcgr) March 24, 2019