Ξέφυγε και πάλι ο Κύργιος: Εβρισε τον διαιτητή και έσπασε τη ρακέτα

Ο Νικ Κύργιος… ξαναχτύπησε. Ο ιδιόρρυθμος Ελληνοαυστραλός τενίστας τα έκανε μπάχαλο σε αγώνα για το κυρίως ταμπλό του διπλού στο τουρνουά που διεξάγεται στο Μαϊάμι και για μία ακόμα φορά βρέθηκε στο επίκεντρο για λάθος λόγους.

Συγκεκριμένα, ο Κύργιος αγωνίστηκε μαζί με τον Φριτζ απέναντι στους Σόουζα/Πένα, αλλά δεν κατάφεραν να κερδίσουν. Η ήττα – αποκλεισμός προκάλεσε εκνευρισμό στον Νικ, ο οποίος μετά το τέλος του αγώνα έβρισε τον διαιτητή και έσπασε τη ρακέτα του.

Ο 23χρονος δεν έδωσε το χέρι του στον διαιτητή, αλλά τον… στόλισε με όλα τα κοσμητικά επίθετα, ενώ λίγο αργότερα ξέσπασε στη ρακέτα του. Παράλληλα, τα «έχωσε» σε μερικούς που γιούχαραν, προκαλώντας την κατακραυγή της διεθνούς κοινότητας.

Ο Κύργιος για μια ακόμα φορά ξέφυγε και από ότι φαίνεται εκ του αποτελέσματος οι επισκέψεις στους ψυχολόγους δεν έχουν φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Δείτε το βίντεο:

The adults win. The kids lose. Great match. NK gives a proper breakdown to keep his reputation intact. #MiamiOpen #Kyrios pic.twitter.com/tM1sNZibfw

— Ken C 🎾☀️🌴 (@tnns_ken) March 23, 2019