Το πρώτο γκολ στο νέο «παλατάκι» της Τότεναμ! (vids)

Tο πρώτο παιχνίδι στο «πλατάκι»των Πετεινών είναι γεγονός. Η Τότεναμ εγκαινίασε έστω κι ανεπίσημα το νέο της γήπεδο, με αγώνα ανάμεσα στην ομάδα νέων των Λονδρέζων και της αντίστοιχης της Σαουθάμπτον.

Η Κ18 της ομάδας υποδέχτηκε την Σαουθάμπτον και ο 17χρονος Λόιντ Μπένετ με άψογο πλασέ, είναι αυτός που χρίστηκε πρώτη φορά σκόρερ στη νέα έδρα της Τότεναμ!

Οι πρώτες εικόνες από το άκρως εντυπωσιακό στάδιο θα σε αφήσουν με το στόμα ανοιχτό…

Δείτε εικόνες παρακάτω:

How our new home was built. #SpursNewStadium ⚪️ #COYS pic.twitter.com/vzNZD1u5um

The first ever goal at our new home.

⚪️ #THFC 1-0 #SaintsFC 🔴#SpursNewStadium pic.twitter.com/55RE4uputp

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 24, 2019