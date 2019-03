Επική απάντηση της Σάλκε στον Λίνεκερ μετά την συντριβή από τη Σίτι! (pic)

Η Σάλκε υπέστη βαριά ήττα από την Σίτι στο Έτιχαντ (7-0) αλλά δεν το έβαλε κάτω και αντιμετώπισε την κριτική που δέχτηκε στα social media με ψυχραιμία και χιούμορ.

Στην πιο άσχημη βραδιά της Ιστορίας της ενδεχομένως, η Σάλκε δεν αγνόησε το tweet του Γκάρι Λίνεκερ. Ο Άγγλος σχολίασε το εξής: «Με αυτόν τον ρυθμό η Σάλκε θα μπορούσε να διασυρθεί όσο η Πρωθυπουργός μας» κάνοντας τον παραλληλισμό με την ήττα της πρωθυπουργού, μετά το νέο «όχι» της Βουλής στο σχέδιο Μέι για το Brexit.

Η απάντηση ήταν άμεση: «Θέλουμε να δούμε την Τερέσα Μέι να προσπαθεί να αμυνθεί κόντρα στον Λιρόι Σανέ».

I’d like to see Theresa May try and defend against @LeroySane19 https://t.co/tvgjlgdFIn

