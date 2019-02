Βαρουφάκης: Μετά τις ευρωεκλογές θα δώσω τη μάχη και στην Ελλάδα

Presentation of MeRA 25 candidates for the European parliament elections, in Athens, on Feb. 20, 2019 / Παρουσίαση της πρώτης φουρνιάς υποψηφίων για την Ευρωβουλή από το κόμμα ΜέΡΑ 25, στις 20 Φεβρουαρίου, 2019

«Θα ηγηθώ του «ΜΕΡΑ 25″ στις εθνικές εκλογές»» τόνισε ο Γιάνης Βαρουφάκης σημειώνοντας ότι μετά τις ευρωεκλογές θέλει να δώσει τη μάχη και στην Ελλάδα. Μιλώντας στον News 24/7 υπογράμμισε ότι υποψηφιότητά του στη Γερμανία για τις ευρωεκλογές, δεν σημαίνει ότι και να εκλεγεί θα υπηρετήσει ως ευρωβουλευτής γιατί θέλει να δώσει τη μάχη στην Ελλάδα. Ο κ. Βαρουφάκης υποστήριξε ότι «υπάρχει εντολή στην ΕΡΤ και σε άλλα συστημικά κανάλια να μην αναφέρεται το «ΜΕΡΑ 25″, κυβερνητική εντολή προφανώς. Νιώθω τιμώμενο πρόσωπο μέσα από τον αποκλεισμό μου. Το κόμμα μας βρίσκεται μέσα στην κοινωνία, η μόνη δημοσκόπηση που μετράει είναι η κάλπη». Κατά τον κ. Βαρουφάκη δεν υπάρχει κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ από τη στιγμή που υπέγραψε μνημόνιο το καλοκαίρι του 2015. «Η κυβερνητική πλειοψηφία υπερψηφίζει νομοσχέδια που έχουν συνταχθεί στις Βρυξέλλες και με τα οποία διαφωνεί, ενώ η ΝΔ καταψηφίζει νομοσχέδια με τα οποία συμφωνεί. Πρόκειται για τραγέλαφο. Ο δήμαρχος μιας μικρής πόλης έχει μεγαλύτερες εξουσίες από έναν μνημονιακό υπουργό»». Ο μόνος δρόμος» -συνέχισε- «στον οποίο αξίζει να πορευθούμε είναι ο ευρωπαϊκός. Η ΕΕ αποδομείται σήμερα επειδή κυβερνήσεις ανεύθυνα υπακούουν σε εντολές που καταστρέφουν και την ΕΕ και την Ελλάδα. Οι καταθέσεις του κόσμου έχουν μειωθεί πάνω από 60%. Τις έφαγε η κρίση. Κούρεμα καταθέσεων είναι οι κατασχέσεις που γίνονται χωρίς προειδοποίηση και νομική διαδικασία».