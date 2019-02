Ο πρωθυπουργός με τις πρακτικές του απαξιώνει την πολιτική

Ο μεγάλος Άγγλος δραματουργός Ουίλιαμ Σαίξπηρ έλεγε «Some rise by sin, and some by virtue fall». Δηλαδή άλλοι με αμαρτίες αναβαθμίζονται και άλλοι λόγω της αρετής τους υποβαθμίζονται ( «Με το ίδιο μέτρο»).

Γιατί κάνω αυτή την αναφορά; Αν αφαιρέσει κανείς τη θεολογική διάσταση αυτής της φράσης, είναι σίγουρο κατά τη γνώμη μου ότι ο πυρήνας της παραπάνω σαιξπηρικής φιλοσοφίας «αγγίζει» πλήρως και τον σημερινό Έλληνα πρωθυπουργό.

Τι εννοώ ειδικότερα; Με άλλα λόγια ο Αλέξης Τσίπρας επιβιώνει πολιτικά και παραμένει στην εξουσία λόγω της κυνικότητάς του! Και όσοι δεν έχουν πειστεί ακόμη για αυτό που λέω, θα ήθελα να αναφέρω την τελευταία έκφανση της ανωτέρω «κυνικής κοσμοθεωρίας» που πρεσβεύει ο Αλέξης Τσίπρας.

Έτσι την ίδια βραδιά που γνωστοποίησε δημοσίως τη διάλυση του μακρόχρονου «κυβερνητικού του γάμου» με τον ακραίο εθνικιστή Πάνο Καμμένο, την ίδια ακριβώς βραδιά σε σχετική εκδήλωση ανήγγειλε τη δημιουργία μιας ευρύτερης «Κεντροαριστεράς» (ώστε να τραβήξει κοντά του όσους από το ΚΙΝΑΛ και το παλιό ΠΑΣΟΚ «λιγουρεύονται» λίγη εξουσία)!

Επομένως ο Αλέξης Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται – μέσω της πολιτικής του- να διαπαιδαγωγήσει με κάποιες ηθικές αξίες τους Έλληνες πολίτες ή να τους κάνει καλύτερους (όπως δίδασκε ο Ιταλός αριστερός φιλόσοφος Αντόνιο Γκράμσι). Και έτσι δεν έχει καμία δυσκολία να μετακινείται από την άκρα Δεξιά έως τη λεγόμενη «Κεντροαριστερά»!

Και όσοι φαντάζονται ότι μπορούν να κάνουν «καινούργιες κεντροαριστερές συμμαχίες» με αυτόν τον άνθρωπο ή αυταπατώνται οικτρά ή κάνουν «construction of reality» (δηλαδή «κατασκευάζουν» μια δική τους πραγματικότητα, γιατί έτσι ενδεχόμενα τους «βολεύει»)!

Και το ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει «εμπνέουσα αξία» (inspirational value) – όπως λέει ο Ρίτσαρντ Ρόρτυ- αποδεικνύεται και από κάτι άλλο.

Ενώ ,δηλαδή, μετά την ψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών για το Μακεδονικό είναι φανερό πλέον ότι δεν έχει μια σταθερή κοινοβουλευτική πλειοψηφία που θα του εξασφαλίζει 151 ψήφους, επιμένει ωστόσο να κυβερνά με κυνικό τρόπο!

Πώς δηλαδή ; Με 145 ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ και με 6 επιπρόσθετες ψήφους από βουλευτές οι οποίοι «αποσκίρτησαν» από τα κόμματα τους κάτω από εντελώς ύποπτες συνθήκες.

Επιπλέον, οι έξι τούτοι βουλευτές με μια πρωτοφανή – για τα κοινοβουλευτικά ήθη- δήλωσή τους παρείχαν εκ των προτέρων θετική ψήφο «διαρκείας» προς την κυβέρνηση, χωρίς καν να είναι μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κυβερνώντος κόμματος!

Καταπατώντας με αυτή την απαράδεκτη πρακτική το άρθρο 60 του Συντάγματος το οποίο μας λέει ότι «οι Βουλευτές έχουν απεριόριστο το δικαίωμα της γνώμης και ψήφου κατά συνείδηση».

Και θυμίζοντας – σε εμένα τουλάχιστον- τον Φάουστ (του Γκαίτε) που είχε εκχωρήσει στο Μεφιστοφελή την ψυχή του για να ζήσει τη ζωή στο έπακρο και με συγκινήσεις που δεν είχε βιώσει καθόλου!

Το συμπέρασμα; Ο πρωθυπουργός πρέπει να προκηρύξει εκλογές, γιατί δεν έχει σταθερή κοινοβουλευτική πλειοψηφία και γιατί με τις πρακτικές του απαξιώνει πλήρως την πολιτική!

Ο Γρηγόρης Καλφέλης είναι Καθηγητής Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. (kalfelis@law.auth.gr)