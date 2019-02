Η κλιματική αλλαγή κάνει πιο μπλε και πράσινους τους ωκεανούς

In this photo released by U.S. Fish and Wildlife Service, pink corals is seen on the Palmyra Atoll in the Pacific in this photo, date unknown. President Barack Obama is carving out a wide swath the Pacific Ocean for an expanded marine preserve, putting the waters off-limits to drilling and most fishing in a bid to protect fragile underwater life. The revamped expanded Pacific Remote Islands Marine National Monument, will broaden the George W. Bush-era preserve, and will cover 490,000 square miles — an area roughly three times the size of California — and will become the largest marine preserve in the world. (AP Photo/USFWS, Jim Maragos)

Πιο έντονο μπλε και πράσινο χρώμα θα αποκτήσουν σταδιακά οι ωκεανοί του πλανήτη έως το τέλος του αιώνα μας, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής που προκαλεί σημαντικές αλλαγές στο φυτοπλαγκτόν των θαλασσών, σύμφωνα με εκτιμήσεις Αμερικανών και Βρετανών επιστημόνων. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη Στέφανι Ντούντκιεβιτς του Τμήματος Επιστημών της Γης, της Ατμόσφαιρας και του Πλανήτη του Πανεπιστημίου ΜΙΤ των ΗΠΑ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Nature Communications», εκτιμούν ότι έως το 2100 πάνω από το 50% των ωκεανών της Γης θα έχει αλλάξει χρώμα. Οι σταδιακές αλλαγές θα είναι ορατές από τους δορυφόρους. Καθώς αυξάνονται οι παγκόσμιες θερμοκρασίες, οι κοινότητες του θαλάσσιου φυτοπλαγκτού (επιφανειακών μικροοργανισμών που φωτοσυνθέτουν) θα απορροφούν και θα αντανακλούν περισσότερο ή λιγότερο φως, ανάλογα με την περιοχή. Έτσι οι υποτροπικές περιοχές του ωκεανού με μπλε χρώμα αναμένεται να αποκτήσουν ολοένα πιο έντονη μπλε απόχρωση, καθώς θα αντανακλούν ακόμη λιγότερο φυτοπλαγκτόν και ζωή γενικότερα, σε σχέση με σήμερα. Από την άλλη, περιοχές του ωκεανού πιο πράσινες σήμερα, όπως κοντά στους πόλους, θα γίνουν ακόμη πιο βαθυπράσινες, καθώς οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα προκαλέσουν μεγαλύτερη ανάπτυξη του φυτοπλαγκτού. «Οι αλλαγές δεν θα φαίνονται τεράστιες με γυμνό μάτι και ο ωκεανός θα δείχνει ακόμη πιο μπλε στις υποτροπικές περιοχές και πιο πράσινος κοντά στον ισημερινό και στους πόλους. Όμως θα είναι αρκετά διαφορετικός, ώστε να επηρεάζει όλη την υπόλοιπη τροφική αλυσίδα που βασίζεται στο φυτοπλαγκτόν», δήλωσε η Ντούτκιεβιτς. Το χρώμα του ωκεανού εξαρτάται από το πόσο φως του Ήλιου αλληλεπιδρά με οτιδήποτε υπάρχει μέσα στο νερό. Τα μόρια του νερού απορροφούν σχεδόν όλο το ηλιακό φως με εξαίρεση το μπλε τμήμα του φάσματος, το οποίο αντανακλάται, με αποτέλεσμα οι σχετικά γυμνές από ζωή περιοχές του ανοιχτού ωκεανού να φαίνονται από το διάστημα ότι έχουν βαθύ μπλε χρώμα. Αν όμως μέσα στο νερό υπάρχουν οργανισμοί, που απορροφούν και αντανακλούν διαφορετικά μήκη κύματος του φωτός, τότε το χρώμα του ωκεανού αλλάζει. Για παράδειγμα, το φυτοπλαγκτόν περιέχει χλωροφύλλη, που απορροφά κυρίως το μπλε τμήμα (και πολύ λιγότερο το πράσινο) του φάσματος του φωτός για να παράγει άνθρακα μέσω της φωτοσύνθεσης, με αποτέλεσμα το πράσινο να αντανακλάται από τον ωκεανό, ο οποίος έτσι φαίνεται να έχει πρασινωπή απόχρωση. Από το τέλος της δεκαετίας του 1990, οι δορυφόροι παρακολουθούν συνεχώς το χρώμα των ωκεανών. Οι μετρήσεις αυτές επιτρέπουν να εξαχθούν συμπεράσματα για το πώς εξελίσσεται το φυτοπλαγκτόν διαχρονικά. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή που ανεβάζει τη θερμοκρασία (και) των ωκεανών, αλλάζει σταδιακά τη σύνθεση του φυτοπλαγκτού και κατά συνέπεια το χρώμα των ωκεανών, καθώς διαφορετικά είδη φυτοπλαγκτού απορροφούν και αντανακλούν διαφορετικά το φως.