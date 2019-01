Φοβερός Γιάννης κατέκτησε για δεύτερη σερί φορά το βραβείο του «Παίκτη του Μήνα»

Σταθεροποιείται σε υψηλότατα επίπεδα παραγωγικότητας ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Για δεύτερη σερί φορά, κατέκτησε το βραβείο του Παίκτη του Μήνα για την Ανατολική Περιφέρεια. Αυτό σημαίνει πως για δύο μήνες η απόδοση του Γιάννη Αντετοκούνμπο σαν μέσο όρο πιάνει… ταβάνι, γεγονός που φαίνεται και από τους αριθμούς του Greak Freak.

Ο ηγέτης των Μπακς πετυχαίνει κατά μέσο όρο τον Δεκέμβριο 25.6 πόντους, κατεβάζει 12.5 ριμπάουντ και μοιράζει 6.2 ασίστ, ενώ είναι παρών και αμυντικά με 1.9 μπλοκ και 1.2 κλεψίματα ανά ματς στο διάστημα αυτό.

The Greek Freak claims back-to-back Eastern Conference Player of the Month awards!!#FearTheDeer pic.twitter.com/TKBluMYko0

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 3, 2019