Πιτίνο: «Θα τα καταφέρουν οι υπόλοιποι!»

Ο Ρικ Πιτίνο έχει μπει για τα καλά σε ρυθμούς ντέρμπι και πριν απο λίγο με μήνυμά του στο Twitter εξέφρασε την αισιοδοξία του για την έκβαση του αγώνα.

Εγραψε στο twitter μάλιστα:

«Από αυτά που μου λένε όλοι, δεν υπάρχει άλλη αντιπαλότητα σαν αυτή μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Είμαστε σε κάπως δύσκολη θέση. Οι δύο γκαρντ μας είναι τραυματίες και άρρωστοι. Είμαι αισιόδοξος πως οι υπόλοιποι θα τα καταφέρουν!».

Δείτε την ανάρτησή του:

From what everyone tells me, there’s no rivalry like Panathinaikos vs Olympiacos. We are a little banged up. Both two guards have been injured and sick. I’m confident the rest of the guys will bring it!

— Rick Pitino (@RealPitino) January 3, 2019