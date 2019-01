Τζόρνταν, Κόμπε και τώρα Χάρντεν

Ο Τζέιμς Χάρντεν ήταν σε ακόμα ένα παιχνίδι απολαυστικός, καθώς σημείωσε 43 πόντους έχοντας 2/7 δίποντα, 6/12 τρίποντα, 21/27 βολές, ενώ γέμισε την στατιστική του με 13 ασίστ και 10 ριμπάουντ συμπληρώνοντας ένα ακόμη triple-double το τέταρτο συνεχόμενο, στο ματς κόντρα Γκρίζλις, γράφοντας έτσι ιστορία.

Μάλιστα, με αυτήν την εξαιρετική εμφάνιση, ο ηγέτης των Ρόκετς έγινε ο 3ος παίκτης τα τελευταία 30 χρόνια στο ΝΒΑ που σκοράρει περισσότερους από 400 πόντους σε 10 συνεχόμενα παιχνίδια, μετά τους Τζόρνταν και Μπράιαντ. Πιο αναλυτικά, ο Χάρντεν μετράει στα 10 τελευταία ματς της ομάδας του 40,8 πόντους κατά μέσο όρο και 9 ασίστ!

🚀 @JHarden13 goes off for 43 PTS, 13 AST, 10 REB in the @HoustonRockets win, recording his 4th straight game with 40+ points! #Rockets

Harden joins Michael Jordan and Kobe Bryant as the only players in the last 30 seasons to score 400+ points in a 10-game span. pic.twitter.com/c3d7QHHuct

— NBA (@NBA) January 1, 2019