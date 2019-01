«Συνεχίζει στην Αρμάνι Μιλάνο ο Όμιτς»

Ο Γιάσμιν Ρέπεσα έχει αναλάβει πλέον τα ηνία της Μπουντούτσνοστ, μετά την απομάκρυνση της Αλεξάντρ Τζίκιτς. Ο νέος τεχνικός των Μαυροβούνιων προανήγγειλε αλλαγές στην ομάδα, με σκοπό νε βλετιώσει την εικόνα στο δεύτερο μισό της σεζόν.

Στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών φαίνεται να βρίσκεται και η απομάκρυνση του Άλεν Όμιτς. Ο Βόσνιος σέντερ, είναι από τους πιο σταθερούς παίκτες των πρωταθλητών της Αδριατικής Λίγκας φέτος, αλλά το συμβόλαιο των 250.000 ευρώ «πονάει» την ομάδα.

Νούμερο ένα φαβορί για την απόκτηση του Όμιτς φέρεται να είναι η Αρμάνι Μιλάνο. Πιο συγκεκριμένα, δημοσίευμα της Σέρβικης «mozzartsport.com» εμφανίζει τον 26χρονο Βόσνιο να βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με την Ιταλική ομάδα. Ο Ομίτς προορίζεται από τους Μιλανέζους για αντικαταστάτης του τραυματία Κάλεμπ Ταρτσέφσκι.

Ο Όμιτς πέρσι είχε αγωνιστεί στην Χάποελ Ιερουσαλήμ και τον Ερυθρό Αστέρα και είχε πάει στη Μπουστούτσνοστ με αρκετές προσδοκίες. Με το συμβόλαιο του να λήγει να το φετινό καλοκαίρι και το νέο ξεκίνημα της ομάδας υπό της οδηγίες του Ρέπεσα, η μετακίνηση του Όμιτς στην Αρμάνι φαίνεται αρκετά απίθανη.

According to Mozzart Sport, Alen Omic (@alen_omic_23) will sign a deal with Olimpia Milan. He will replace injured Kaleb Tarczewski

— Iacopo De Santis (@IacopoDeSantis) January 1, 2019