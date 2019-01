Ποδαρικό για ΠΑΟΚ στο 2019

Η πρώτη προπόνηση της νέας χρονιάς (2019) για τον ΠΑΟΚ διεξήχθη σήμερα (2/1) το πρωί στο Αθλητικό Κέντρο στη Νέα Μεσημβρία, με την προσοχή να είναι στραμμένη κυρίως στο τακτικό κομμάτι.

Το προπονητικό πρόγραμμα ξεκίνησε με την απαραίτητη προθέρμανση μέσα από διάφορες ασκήσεις, ενώ διεξήχθη και παιχνίδι κατοχής υψηλής έντασης. Στη συνέχεια οι παίκτες χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ και δούλεψαν με τον προπονητή στο κομμάτι της τακτικής, ενώ το τελευταίο μέρος περιελάμβανε ελεύθερο, οικογενειακό δίτερμα.

O Τσούμπα Άκπομ απουσίασε από την προπόνηση καθώς ταλαιπωρείται από ίωση εδώ και τρεις μέρες. O Πόντους Βέρνμπλουμ συνέχισε το πρόγραμμα του σε γήπεδο και φυσιοθεραπευτήριο.

Ατομικό πρόγραμμα προσαρμογής μετά την άδεια τους ακολούθησαν οι Λέο Ζαμπά και Χοσέ Μαουρίσιο , οι οποίοι από αύριο θα μπουν με την υπόλοιπη ομάδα.

Αύριο (3/1) ο Δικέφαλος θα προπονηθεί στις 11:00 στη Νέα Μεσημβρία.

Δείτε και ένα σχετικό video:

First training of the year #training #PAOK #football pic.twitter.com/ZbIKYS1y0N

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) January 2, 2019