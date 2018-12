ΑΝΕΛ: Υπέβαλε παραίτηση ο αντιπρόεδρος Παναγιώτης Σγουρίδης

Panos Kammenos @PanosKammenos Οι θεωρίες φαντασίας περί δήθεν θερμών επισοδείων ούτε βάση έχουν ούτε εξυπηρετούν την Ελλάδα . Είμαστε η πιό ασφαλής χώρα της περιοχής που σέβεται το διεθνές δίκαιο και τους κανόνες καλής γειτονίας. Καλή πρωτοχρονιά 58 Twitter Ads info and privacy

