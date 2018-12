Ισραήλ : Πρόωρες εκλογές αποφάσισε και η Βουλή

epa07249378 Members of parliament surrounding Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (C) with Israeli Transport Minister Israel Katz (R) and Interior Minister Gilad Erdan (L) attends a discussion to vote on the dissolution of the Israeli Parliament in the Knesset, in Jerusalem, Israel, 26 December 2018. According to reports, the heads of the coalitions at the Israeli parliament agreed on 24 December to dissolve the Israeli parliament and go to early elections on 09 April 2019. EPA/ABIR SULTAN

Ο κυβερνητικός συνασπισμός του ισραηλινού πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου (Λικούντ) αποφάσισε τη Δευτέρα τη διάλυση της Βουλής, στην οποία δεν διέθετε παρά οριακή πλειοψηφία μιας ψήφου (επί συνόλου 120), μετά την παραίτηση τον περασμένο μήνα του μέχρι τότε υπουργού Αμύνης και αρχηγού του υπερεθνικιστικού κόμματος Ισραέλ Μπεϊτένου, Αβίγκντορ Λίμπερμαν. Ο νόμος, που εγκρίθηκε με 102 ψήφους υπέρ και δύο κατά, τίθεται σε ισχύ αμέσως και η ισραηλινή εθνική αντιπροσωπεία διαλύεται ως τις εκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν τέσσερα χρόνια μετά τις τελευταίες, τον Μάρτιο του 2015. Η κυβέρνηση παραμένει, αλλά δεν θα μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις οι οποίες προϋποθέτουν την έγκριση της Κνέσετ με την ψήφιση νομοσχεδίων. Πάει για ρεκόρ ο Νετανιάχου Στο αξίωμα εδώ και σχεδόν δέκα χρόνια — μετά την πρώτη θητεία τη δεκαετία του 1990 — ο Νετανιάχου απέτυχε πρόσφατα στην προσπάθειά του να εγκριθεί σχέδιο νόμου που προέβλεπε την υποχρεωτική στράτευση των υπερορθόδοξων Εβραίων στις ένοπλες δυνάμεις, αφού αντιτάχθηκαν σε αυτό δυο θρησκευτικά κόμματα της συμπολίτευσης. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, στο μεταξύ, βρίσκεται αντιμέτωπος με την απειλή να του απαγγελθούν κατηγορίες για «διαφθορά» για τρεις υποθέσεις, όπως εισηγήθηκε η ισραηλινή αστυνομία. Καμία από τις δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα δεν υποδεικνύει ότι η μακρά θητεία του Νετανιάχου οδεύει προς το τέλος της. Ο δεξιός πρωθυπουργός προβλέπεται να σπάσει το ρεκόρ μακροημέρευσης του ιδρυτή-πατέρα του Ισραήλ Νταβίντ Μπεν Γκουριόν (13 χρόνια) στην ηγεσία της κυβέρνησης της χώρας.