Αυστρία – Βιέννη: Ανθρωποκυνηγητό μετά την αιματηρή επίθεση σε εκκλησία

Πέντε μοναχοί τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά, κατά τη διάρκεια ένοπλης ληστείας που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην εκκλησία μοναστηριού σε κεντρική συνοικία της Βιέννης, σύμφωνα με την αστυνομία της αυστριακής πρωτεύουσας.

Περίπου στις 13:30 τοπική ώρα (14:30 ώρα Ελλάδας) δύο δράστες επιτέθηκαν στους μοναχούς, τους έδεσαν και τους κράτησαν για περίπου τρεις ώρες ομήρους εντός του ναού, πριν διαφύγουν, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας.

In #Vienna in the #floridsdorf district, 15 monks were injured (5 hard) as a result of an attack on the church.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα τοπικά ΜΜΕ, οι δράστες κακοποίησαν τους μοναχούς. Ο απολογισμός είναι ένας σοβαρά τραυματίας και τέσσερις ελαφρά. Όλοι οι τραυματίες, που είναι μοναχοί, οδηγήθηκαν σε νοσοκομείο της Βιέννης. Ο ένας έχει υποστεί «βαριά τραύματα στο κεφάλι» από χτυπήματα με ένα σκληρό αντικείμενο, σύμφωνα με το «Heute.at».

Οι δράστες, οι οποίοι διέφυγαν, αναζητούνται από τις Αρχές που έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους σε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, όπου συμμετέχουν ακόμα και ελικόπτερα.

«Από όσα γνωρίζουμε τουλάχιστον ένας από τους δράστες ζητούσε χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα, ο ακριβής λόγος δεν είναι ακόμη γνωστός. Αλλά απορρίπτουμε κάθε τρομοκρατικό χαρακτήρα», ανέφερε η αστυνομία.

BREAKING: 2 Robbers attacked, handcuffed and then robbed people inside the Klosterkirche Maria Immaculata Chruch in #Strebersdorf, #Vienna #Austria

At least five people were injured some of them seriously, massive manhunt underway for the robbers

(Pic Bernhard Schiel) pic.twitter.com/7Vf4eClEeA

