Αίτνα : Σε κόκκινο συναγερμό η Σικελία – Εικόνες από την έκρηξη

Σε κατάσταση συναγερμού παραμένουν οι αρχές της Σικελίας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στο ηφαίστειο της Αίτνας, το υψηλότερο και περισσότερο ενεργό της Ευρώπης.

Από το ξέσπασμα της Αίτνας εκτοξεύτηκαν στην ατμόσφαιρα εκατοντάδες τόνοι ηφαιστειακής τέφρας και καπνού, φθάνοντας έως το επίπεδο της στρατόσφαιρας και αναγκάζοντας τις αρχές της Σικελίας να απαγορεύσουν κάθε πτήση από και προς το αεροδρόμιο της Κατάνιας στην ανατολική ακτή του νησιού.

WOW!!!! Amazing view of #Etna #volcano, #Sicily, Italy dawn this morning 25th of December. Photo: Alessandro Tringali via Etna Web thanks; #severeweather #extremeweather pic.twitter.com/uH0rdN8RxX

— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) 25 Δεκεμβρίου 2018