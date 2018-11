Μελβούρνη: Συνελήφθησαν τρεις ύππτοι καθώς φέρονται ότι σχεδίαζαν τρομοκρατική ενέργεια

epa07178405 Police officers stand guard outside as members of the media view a house involved in counter terrorism raids across the north-western suburbs in Melbourne, Australia, 20 November 2018. Three men have been arrested for allegedly making preparations for a terrorist act in Melbourne. EPA/DAVID CROSLING AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Τρεις άνδρες συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια σειράς εφόδων της αστυνομίας στη Μελβούρνη τα ξημερώματα, καθώς φέρονται να σχεδίαζαν να διαπράξουν μια τρομοκρατική ενέργεια στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις άνδρες, ηλικίας 30, 26 και 21 ετών, είναι αυστραλοί πολίτες τουρκικής καταγωγής, που «εμπνέονται» από την ιδεολογία της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ). Η ισχύς των διαβατηρίων τους είχε ήδη ανακληθεί από τις αρχές. Κατά την αστυνομία, θεωρείται ότι η απειλή να διαπραχθεί τρομοκρατική ενέργεια στην πόλη έχει πλέον εξαλειφθεί. Η αντιτρομοκρατική παρακολουθούσε τους τρεις άνδρες από τον Μάρτιο, αλλά αποφασίστηκε να αναληφθεί δράση όταν διαπιστώθηκε πως ενέτειναν τις προετοιμασίες τους τις τελευταίες ημέρες και ότι βρίσκονταν στη διαδικασία αγοράς τουφεκιών εφόδου.

Πριν από δύο εβδομάδες, διαπράχθηκε μια δολοφονία στη Μελβούρνη που η αστυνομία χαρακτήρισε τρομοκρατική ενέργεια. Η κυβέρνηση της Αυστραλίας — χώρας που θεωρείται στενός σύμμαχος των ΗΠΑ κι ανέπτυξε στρατεύματα στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ — εφαρμόζει εξαιρετικά αυστηρά μέτρα ασφαλείας από το 2014, εξαιτίας της απειλής να διαπράξουν τρομοκρατικές ενέργειες αυστραλοί πολίτες μετά την επιστροφή τους από τη Μέση Ανατολή, όπου ταξίδεψαν για να πολεμήσουν στις τάξεις τζιχαντιστικών οργανώσεων, ή άλλοι οπαδοί τζιχαντιστικών κινημάτων. Την 9η Νοεμβρίου, ένας άνδρας γεννημένος στη Σομαλία έβαλε φωτιά σε αυτοκίνητο φορτωμένο με γκαζάκια και μαχαίρωσε τρεις ανθρώπους, με αποτέλεσμα ο ένας από αυτούς, 74 ετών, ιδιοκτήτης καφέ, ιταλικής καταγωγής, να χάσει τη ζωή του, πριν ο δράστης να πέσει νεκρός από τις σφαίρες αστυνομικών. Την ευθύνη για την ενέργεια αυτή ανέλαβε το ΙΚ, χωρίς να παρουσιάσει κάποιο στοιχείο που να τεκμηριώνει τον ισχυρισμό. Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να προσαχθούν ενώπιον δικαστή αργότερα εντός της ημέρας. Από το 2014, η αστυνομία της Αυστραλίας έχει ανακοινώσει τις συλλήψεις 90 υπόπτων στο πλαίσιο 40 ερευνών για υποθέσεις τρομοκρατίας.